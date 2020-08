Un nuovo libro per celebrare la storia del Cimitero di Sant'Orso

La poetica degli autori del Circolo del Cardo, modulata in una polifonia di registri e forme quanto mai variegate, si condensa in queste pagine con il proposito di ridare memoria e voce a colo ro che hanno terminato il loro per corso terrenobnel Cimitero Storico del Borgo di Sant’Orso ad Aosta.

Le poesie nascono grazie alle suggestioni scaturite dalla storia dei personaggi che per alcuni secoli sono stati inumati in questo cimitero, in un ideale afflato con le loro esistenze, i loro sentimenti e le loro vicende, spesso legate alla storia della Valle d’Aosta.

L’ispirazione creata dal flusso di emozioni scaturite tra i vialetti, ponendo lo sguardo su lapidi, fotografie sbiadite, lastre in pietra, croci di ogni foggia, epitaffi,decori e fregi, ha permesso di creare componimenti suggestivi dove i volti e le voci, nel silenzio e la sacralità dei luoghi,sono rappresentate con arte e maestria, coinvolgendo il lettore nella riflessione sulla fugacità della vita e sui segni che lasciamo nell’andare dei giorni.

Corrado Ferrarese Circolo del Cardo, AA.VV., Cimitero di Sant’Orso, pp. 128, 12,00 €, ISBN 978-88