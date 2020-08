In 72 ore più che raddoppiati i contagiati Covid-19 in Valle

Con una media di oltre cinque casi al giorno, sono sedici i valdostani risultati positivi oggi al Covid-19 rispetto alla rilevazione di venerdì 28 agosto. Il dato è riportato nel bollettino dell'Unità regionale di crisi diffuso questo pomeriggio, secondo il quale per effetto dei risultati sugli ultimi cento tamponi eseguiti, i casi positivi attuali sono 31.

L’incremento di questi giorni è dovuto in buon parte (almeno undici contagi) a un focolaio virale sviluppatosi a Courmayeur a seguito di una grigliata organizzata una decina di giorni fa, alla quale erano presenti numerose persone, quasi tutte residenti nel comune ai piedi del Bianco; non è ancora dato sapere se tutti i pazienti sono sintomatici ma di certo qualcuno dei commensali ha eseguito il tampone dopo aver avvertito febbre e fiato corto. Tutti i 16 nuovi contagiati si trovano comunque in isolamento domiciliare.

I contagiati in Valle d’Aosta dall'inizio della pandemia sono 1.241 di cui 1.115 identificati dagli esami seguiti al sospetto diagnostico e 126 individuati attraverso le attività di screening.