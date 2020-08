Auto contro moto ad Aosta, un ferito

Scontro tra un'auto e una moto oggi lunedì 31 agosto ad Aosta; il motociclista ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato all'ospedale Parini, mentre risulta illeso il conducente della vettura.

L'incidente è avvenuto verso le 12,30 in via Garibaldi; la moto, una Suzuki Csr, procedeva in direzione Arco d’Augusto e l'auto, una Fiat Panda, si stava immettendo in strada da una via laterale, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale ha 'centrato' il centauro. L'urto ha sbalzato l'uomo dal sellino della dueruote; i soccorsi sono scattati immediatamente, mentre la circolazione è rimasta bloccata sino all'arrivo degli agenti della 'Locale'.