Il teatro va in montagna con Antropolaroid

Secondo e ultimo appuntamento della rassegna 'Prove Generali - Il teatro va in montagna', con l’edizione speciale estiva Antropolaroid.

Come per Manzoni senza filtro, anche in secondo spettacolo si svolgerà all’aperto, questa volta in un Campo di Avena, tra gli orti di montagna, in collaborazione con l'Azienda La Branche.

Il ritrovo è oggi domenica 30 agosto alla biglietteria dell'Auditorium Comunale di Morgex, alle 17,30.È prevista una passeggiata di 10 minuti per raggiungere il luogo dello spettacolo. Il percorso sarà indicato dall’organizzazione.

Si consiglia di portare una coperta o un plaid da stendere sul terreno. Costo del biglietto 12euro. La prenotazione è obbligatoria, ma se rimanessero posti liberi, sarà possibile acquistare il biglietto sul momento.

Per info e prenotazioni: +39 349 092 3053 - info@palinodie.it.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da Covid-19, è possibile prendere visione del protocollo sul sito della rassegna.