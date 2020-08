Union Presse francophone présente deux courts métrage

La présentation du reportage ''1 %'' et du documentaire ''Au bout de la nuit'', qui abordent les thèmes liés au monde de l'agriculture et à la vie pendant le confinement, est au calendrier vendredi 4 septembre, à 19h, à l'Hôtel Omama d'Aoste.

Les deux courts métrages ont été réalisés par les jeunes dans le cadre du cours de formation "Néo-journalisme audiovisuel", organisé par l'Union de la presse francophone avec le soutien du fonds régional pour les politiques de la jeunesse de l'assessorat de l'Education, de l''Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse.

Au cours de formation, qui a eu lieu à partir du mois de février jusqu'au mois de juin de cette année, ont participé six jeunes valdôtains (de 17 à 26 ans) choisis lors d'une sélection : Deborah Bionaz de Cogne, Virginie Deguillame de Verrayes, Alberto Gontier de Brissogne, Giulia Mezzavilla de Nus, Filippo Maria Pontiggia d'Aoste et Martina Praz d'Issime. Pour des raisons sanitaires, pas plus de 30 personnes seront admises à la présentation.

Toute personne intéressée peut s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse: info@upfvda.org. Pour informations, contacter le numéro 349 2972071.