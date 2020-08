IL POUSSA CAFE @ASSEMBRAMENTI ELETTORALI@ DISPACCIO 29 AGOSTO (copia 1)

Se un commerciante, un barista, un ristoratore non rispetta e non fa rispettare le norme anticovid, ed in particolare il distanziamento viene pesantemente multato. I partiti e movimenti politici che si autocelebrano in comizi dove le persone sono senza mascherina e se ci fosse l’olio sarebbero come le sardine in scatola tutto va bene.

E pensare che sono proprio i politici a dettare le norme che non rispettano. Per la serie: fate quello che dico ma non quello che faccio. Un motivo in più per mandarli a casa.

Sopra la foto di un comizio diffusa dai social. Il commento della titolare di un noto locale di piazza Chanoux: se lo facessi io mi metterebbero in galera e butterebbero la chiave.