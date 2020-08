Oggi a Courmayeur 'Vivo Verde' presenta il violino di Gianluca Scandola

Musica, teatro e natura: la sinergia perfetta per l’estate outdoor di Courmayeur è stata la formula magica di 'Vivo Verde', rassegna ideata e curata dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory in collaborazione con Courmayeur Mont Blanc, che ha come obiettivo quello di portare l’arte negli scenari meravigliosi ai piedi del Monte Bianco. Oggi sabato 29 agosto alle ore 16 in località Ermitage a Courmayeur va in scena l'ultimo appuntamento con la rassegna, che ospita il violinista Gianluca Scandola.

Massimiliano Finazzer Flory fa dialogare la musica con l’arte: per ogni appuntamento il regista accompagnerà il pubblico in un viaggio alla scoperta di letture teatrali a seconda dello strumento musicale protagonista della giornata. La musica come fil rouge, sempre.

“Vivo Verde – dichiara Finazzer Flory – mette in gioco e in relazione vivo, ossia il movimento della musica e verde, il movimento della natura in estate. Mi sono ispirato ai TED declinati sul terreno della musica”.

