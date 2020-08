Sale rischio possibile crollo da ghiacciaio Planpincieux, evacuate due abitazioni

A causa della criticità idrogeologica legata al maltempo del fine settimana, il possibile movimento del ghiacciaio di Planpincieux desta nuovamente preoccupazione. Per questo il commissario straordinario di Courmayeur, Andrea Cargnino, ha ordinato nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 28 agosto l'evacuazione di alcune abitazioni comprese -e ai margini - nella zona rossa, oltre al divieto di transito lungo la strada comunale. Per accedere alla vallata si può impiegare una viabilità alternativa a senso unico alternato. Le persone interessate dall'evacuazione sono quattro, appartenenti a due nuclei familiari.

"La situazione di rischio avrà una durata correlata all'evoluzione del bollettino di criticità idrogeologica emesso dal Centro Funzionale Regionale il 28 agosto 2020 valido per le successive 36 ore", fa sapere l'Amministrazione comunale di Courmayeur. In questo modo, nell'ambito del monitoraggio del ghiacciaio condotto da Fondazione montagna sicura, è scattata una "valutazione negativa per il parametro 'Assenza di criticità meteorologica, idrogeologica e valanghiva regionale'". In caso di crollo, in base agli scenari di rischio del Slf di Davos la zona rossa (che comprende circa tre fabbricati) sarebbe raggiunta dalla "massa densa". Sono scattati alle 18 di ieri i divieti di transito lungo la comunale, di accesso alla zona rossa e l'obbligo di utilizzo della strada della Montitta "a senso unico alternato, con impianto semaforico e sistema radar doppler attivo" con "divieto di transito ai mezzi pesanti e/o lenti ed ai pedoni". Tra il 5 e il 9 agosto scorsi era scattata l'allerta per il possibile crollo - non avvenuto - di 510 mila metri cubi di ghiaccio, con l'evacuazione di una trentina di abitazioni che si trovano nella parte bassa della Val Ferret, oltre all'impossibilità di entrare e uscire nella vallata.