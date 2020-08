Recuperata illesa escursionista che si era persa sopra Pontboset

Seguendo i consigli dei soccorritori non si è mossa dal punto dove si trovava. C'è la pronta risposta all'intervento del Soccorso alpino, alla base del recupero di un'escursionista francese di 58 anni che ieri sera si era persa nei boschi sopra Pontboset.

La donna viene in villeggiatura nella valle di Champorcher da quasi 40 anni, ma ieri è rimasta tradita da una traccia scambiata per sentiero. Ha allertato il 112 e sulle sue tracce, allertati dai carabinieri che hanno risposto alla richiesta di aiuto, si sono messi subito le guide del Soccorso alpino valdostano-Sav e i Vigili del fuoco. I gruppo di ricerca in sinergia si sono separati per raggiungere il presunto punto di localizzazione individuato dai pompieri; una squadra con unità cinofila dei Vigili del fuoco è risalita dal basso mentre gli altri operatori, recuperando importanti informazioni da un testimone, hanno cercato su una vecchia traccia usata nel passato dagli operai per alcuni lavori. Seguendo questa traccia, la turista francese è stata rintracciata intorno alle 23.

"L'aver seguito le corrette indicazioni da parte della turista e la prontezza delle squadre a piedi del Sav e dei VvFf in ottima collaborazione - si legge in una nota della Centrale unica del soccorso - hanno permesso di risolvere rapidamente e con esito positivo una situazione potenzialmente molto pericolosa".