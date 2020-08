E' morto Claudio Magnabosco, intellettuale indipendentista valdostano

Animatore politico-culturale in Valle negli anni '70, '80 e '90; scrittore impegnato nel sociale e indipendendista convinto, è deceduto ieri venerdì 28 agosto, per cause naturali, il 69enne aostano Claudio Magnabosco, funzionario regionale in pensione.

Abbandonato l'impegno politico per dedicarsi a quello culturale e al sostegno verso alcune categorie svantaggiate, nei primi anni Duemila Magnabosco ideò la prima rete italiana composta da ex clienti di prostitute. Dopo aver conosciuto e sposato Isoke Aikpitanyi, ragazza nigeriana vittima della tratta delle giovani e costretta a prostituirsi, insieme fondarono l'associazione "Akara Okun e la ragazza di Benin City" dal nome della città natale di Isoke, e dopo un lungo periodo in cui vissero ad Aosta la coppia si trasferì a Genova dove continuò l'impegno per le donne prigioniere del mercato sessuale, anche tramite una costante e capillare campagna di comunicazione sui media nazionali e internazionali.