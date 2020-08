Elezioni: Aosta, Stella Alpina ricorre al Consiglio di Stato

Carlo Marzi, segretario di Stella Alpina e candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre, ha annunciato che il Movimento è ricorso al Consiglio di Stato dopo che il Tar della Valle d'Aosta ha confermato l'esclusione della lista Area popolare Stella alpina dalle prossime elezioni comunali del capoluogo valdostano del 20 e 21 settembre. Stessa sorte è toccata, in via definitiva alle liste regionale e comunale di Adu VdA.

"A me compete anche, per il ruolo che ricopro - spiega Marzi - caricarmi delle responsabilità che non ho e, a nome di tutte e tutti, dire che ci siamo e andiamo avanti fino al Consiglio di Stato. Perché pensiamo di avere operato con correttezza e perché pensiamo che la democrazia sia una roba di sostanza e non - aggiunge rifacendosi ai motivi dell'esclusione - una piccola questione di forma della dimensione di un bollino di 3 cm su un foglio. Perché pensiamo che se una persona entra a casa nostra sa che sta entrando in Stella Alpina e sa anche quale lista sta sostenendo".

E' dei giorni scorsi la notizia che in altre regioni, liste che erani state in un primo momento escluse dalle competizioni elettorali per errori materiali nella presentazione simili a quello commesso da Stella Alpina, sono state riammesse dai Tar regionali.

Il Movimento 5 Stelle invece - fa sapere Daniele Cucinotta, candidato sindaco di Aosta nella lista al momento esclusa - deve ancora decidere se ricorrere o meno al secondo grado della giustizia amministrativa. Il termine per il deposito dell'impugnazione è di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del Tar, avvenuta nel pomeriggio del 27 agosto.