IL POUSSA CAFE @LATITUDINI ELETTORALI@ DISPACCIO 28 AGOSTO

La Stella Alpina è stata esclusa dalla competizione elettorale per il Comune di Aosta a causa della mancanza del simbolo sulle schede dei sottoscrittori della lista.

Nel salernitano il Tar ha disposto l’ammissione di una lista che era stata esclusa perché nelle schede dei sottoscrittori della lista mancava il simbolo.

Per il tribunale regionale campano, il simbolo anche se non riportato graficamente sui moduli di presentazione risulta comunque descritto, per cui il ricorso è fondato. Secondo il Tar, non può essere messa in discussione la consapevolezza della lista che si andava a presentare. Lo aveva sostenuto anche Carlo Marzi, segretario della Stella Alpina.

La legge è una, ma le interpretazioni sono tante. Se questa è giustizia!