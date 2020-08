GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

Il Governo regionale ha approvato l’Accordo di Programma tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Emarèse, nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 per un ammontare di euro 2 milioni 500 mila euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

La Giunta regionale, richiamata la L.r. 44/1991 relativa all’incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali, ha deliberato la concessione dei contributi alle seguenti società cooperative , per un importo complessivo di 135 mila 18 euro:les Dentellieres de Cogne, 31 mila 473 euro;Lou dzeut società cooperativa, 43 mila 264;les Tisserands societé cooperative, 50 mila euro;li Tsacole’ d’Ayas, 10 mila 280 euro.

AFFARI EUROPEI, POLITICHE DEL LAVORO, INCLUSIONE SOCIALE E TRASPORTI

L’Esecutivo regionale ha autorizzato, ai sensi degli artt. 53 e 54 della l.r. 29/1997, la SAVDA S.p.A. ad istituire due servizi di trasporto occasionali, all’interno del Comune di Courmayeur dal 31 agosto al 30 settembre 2020, al termine dei servizi turistici e dei servizi occasionali in corso, entrambi istituiti fino al 30 agosto 2020, per una percorrenza complessiva pari a 3 mila 334 chilometri.L’Esecutivo regionale ha approvato la sostituzione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la ripartenza delle attività in presenza e gestione in sicurezza dei servizi socio-educativi per la prima infanzia con riferimento alla fascia di età 3 – 36 mesi determinando che possa essere aggiornato, integrato o modificato sulla base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico oltre ad eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello regionale, nazionale o internazionale.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI

L’Esecutivo regionale ha approvato le modalità per l’attribuzione, per l’anno accademico 2019/2020, degli assegni di studio e contributi alloggio agli studenti iscritti a corsi universitari presso gli Atenei valdostani (secondi bandi) o al corso di Infermieristica presso l’Università degli studi di Torino sede di Aosta, ai sensi della legge regionale 30/1989 e successive modificazioni. Allo scopo ha approvato la spesa complessiva di 300 mila euro. La Giunta ha approvato, altresì, le modalità per l’attribuzione, per l’anno accademico 2019/2020, di assegni di studio e contributi alloggio a studenti universitari valdostani iscritti a corsi universitari fuori dalla Regione. L’importo dedicato ai contributi è pari a un milione 190 mila euro.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L’Esecutivo regionale, tenuto conto di quanto disposto dalla l.r. 1 del 2020, ha approvato le modifiche al Piano di interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell’Autonomia, proposte dal Comune di Aosta, che comportano una riduzione da 15 milioni a 12 milioni di euro dell’ammontare complessivo del Piano stesso e una riprogrammazione dei tempi di realizzazione posticipandone la conclusione al 2024.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

La Giunta regionale ha assegnato all’Azienda USL della Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 7 della l.r. 5/2000, il finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti per l’anno 2020, già determinato con la legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1, rideterminato dall’articolo 11 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8. La spesa approvata è pari a 10 milioni 487 mila 981 euro.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

La Giunta regionale ha approvato l’applicazione della tariffa gratuita per l’ingresso alle mostre “Impressionismo tedesco” e “Memorie di terra”, in occasione dell’iniziativa Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, prevista dal 19 al 27 settembre 2020.Le Gouvernement régional a approuvé l’organisation des cours de l’École populaire de patois pour la session 2020/2021 dont l’organisation est confiée aux communes intéressées qui pourront proposer les types de cours suivants, avec un minimum requis de 10 inscrits pourchaque cours :Cours de patois- expression orale, langue et civilisation valdôtaine – niveau débutant- expression orale, langue et civilisation valdôtaine – niveau approfondissement- théâtreCours d’initiation au patois- expression orale, langue et civilisation valdôtaine – niveau débutantL’Administration régionale prendra directement en charge les frais concernant le paiement du personnel enseignant.

Il Governo regionale ha autorizzato l’acquisizione della fornitura di prodotti editoriali in lingua italiana da destinare al Sistema bibliotecario valdostano per il triennio 2021/2023. L’importocomplessivo approvato è pari a 510 mila euro.

Il Governo regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali - Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Struttura analisi scientifiche e progetti cofinanziati ed il Comune di Saint-Vincent per l’attuazione di una serie di azioni del progetto Découvrir pour Promouvoir, inserito nel Pitem Patrimoine, Culture, a valere all’Asse Attrattività del Territorio, obiettivo Incrementare il turismo sostenibile nell’area ALCOTRA finanziato dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014/2020 (FESR).