Il cantautore Davide Tosello suona e dialoga ‘Da un metro da te’

E’ emblematico dei tempi che viviamo il titolo del l'incontro musicale-letterario organizzato sabato 29 agosto alle 18 dalla libreria Brivio nella piazzetta antistante il negozio: "Da un metro da te".

Nell'occasione il musicista e cantautore aostano Davide Tosello alternerà l'esecuzione di propri brani al dialogo con la scrittrice e blogger letteraria Isabella Rosa Pivot. Davide Tosello proporrà, tra gli altri, il nuovo singolo "Dove le strade hanno un nome" e l’inedito "L'amore è fatto solo di coraggio".

La musica di Tosella spazia tra atmosfere rock con influenze Brit e il pop italiano ed è sinonimo di semplicità, immediatezza ed evocazione. Le atmosfere delle sue canzoni passano da momenti intimisti mantenendo le caratteristiche immutabili del canto tipico della musica cantautorale italiana.

Nel novembre 2013 esce il suo primo EP da solista “Silenziosamente”, anticipato dal singolo "Dublino" che si è avvalso della partecipazione del gruppo Kedivè, con cui aveva collaborato in precedenza.

Nel giugno 2016 pubblica il secondo EP “Anime” - titolo del singolo uscito in anteprima - seguito, nell'aprile 2018, dal terzo album “In cinque secondi” con il supporto artistico di Simone 'Momo' Riva, da cui è tratto il singolo “Incanto”: una svolta musicale ed artistica per Tosello in cui le chitarre lasciano lo spazio alla magia eterea del pianoforte con l’aggiunta di ritmi elettronici e synth analogici.

L'accesso all'evento è libero con prenotazione obbligatoria al numero 3466286717.