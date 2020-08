Arriva da Verrayes il miglior formaggio valdostano di capra

E' la ricotta dell'azienda agricola Giorgio Mathamel di Verrayes il formaggio trionfatore alla 13esima edizione del Concorso regionale formaggi di capra e pecora, promosso dall'Associazione regionale allevatori valdostani-Arev.

L'iniziativa ha premiato il formaggio più gradito dai consumatori tra quelli vincitori delle varie categorie sanciti dalla giuria tecnica. La giornata finale si è svolta il 23 agosto in piazza Arco d'Augusto ad Aosta.

"I consumatori hanno apprezzato la qualità dei formaggi presentati - si legge in una nota dell'Arev - affermando la difficoltà ad esprimere un giudizio in favore di uno piuttosto che un altro". Circa un centinaio di consumatori ha votato. Le valutazioni erano suddivise in tre caratteristiche: visiva, olfattiva e gustativa. "Tutti i formaggi erano molto vicini come punteggio - conclude l'Arev - a riprova dell'alta qualità di ogni partecipante". A ottobre sarà organizzato un evento per la premiazione dei vincitori del concorso.