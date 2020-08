Adu VdA, 'Prendiamo atto dell'esclusione dalle elezioni, continueremo a far politica'

Daria Pulz durante la presentazione della lista per le elezioni comunali

"Il Consiglio di Stato ieri in serata ha confermato la sentenza del Tar di Aosta e le rigide regole burocratiche in materia di diritto amministrativo, escludendoci defnitivamente dall'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre". Così in una nota la consigliera regionale e leader del Movimento Ambiente-Diritti-Uguaglianza-Adu VdA commenta l'esclusione definitiva delle due liste dalle competizioni elettorali del 20 e 21 settembre prossimi.

"Continueremo a fare politica con il nostro stile critico e costruttivo fuori dalle Istituzioni - prosegue Pulz - incarnando l'idea di cittadinanza attiva e responsabile che abbiamo sempre coltivato.vGrazie a quanti, elettori, simpatizzanti e anche avversari, fno all'ultimo ci hanno incoraggiati e sostenuti con parole e gesti concreti che non dimenticheremo. Un ringraziamento particolare all'avvocato Pino Scaccia e al suo staf e all'avvocata Lorenza Palma".