Non scende la cassa integrazione

“Mi aspettavo un ulteriore calo, a luglio, delle ore di Cassa Integrazione autorizzate ma, come ci rivelano le statistiche del Centro Studi Lavoro&Welfare elaborate sui dati dell'Inps, non c'è stato. Quest'anno, fino a marzo, la Cig viaggiava mediamente a 22 milioni di ore al mese. Poi, con lo scoppio della pandemia, l'impennata: ad aprile 855 milioni di ore che, addirittura, sono salite a maggio a 871 milioni. La buona notizia è arrivata a giugno, perché le ore si sono dimezzate: 435 milioni di ore autorizzate. È come aver portato la febbre da 42 a 39, un passo avanti, ma non la guarigione. Speravo che a luglio il trend in discesa proseguisse: invece, c'è stata una leggera risalita a 483 milioni di ore autorizzate". Lo dichiara all'AdnKronos Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presidente dell'associazione Lavoro&Welfare.

"In una situazione con queste caratteristiche, purtroppo - aggiunge - serviranno ancora molti ammortizzatori sociali, almeno fino alla fine dell'anno. Per la cronaca: da gennaio a luglio, i 2 miliardi e 711 milioni di ore di Cassa Integrazione che abbiamo totalizzato, ci fanno registrare un + 1.467% rispetto allo stesso periodo del 2019; la previsione, che abbiamo elaborato, di arrivare alla fine dell'anno a 3,5 miliardi di ore di Cig autorizzate, non è lontana; le ore autorizzate (che non sono quelle realmente consumate) equivalgono attualmente alla fuoriuscita dalla produzione di 2,2 milioni di lavoratori per 31 settimane lavorative; le giornate lavorate in meno in 7 mesi ammontano a 339 milioni; le retribuzioni hanno subito una perdita di 6,9 miliardi di euro". "Continuare a tutelare imprese, famiglie e lavoratori e, contemporaneamente, rilanciare gli investimenti, rimane la principale strada da seguire per governare una situazione così complessa", conclude.