Un nuovo sacerdote per i fedeli della Valle d'Aosta

Don Alessandro è stato ordinato diacono il 20 ottobre 2019 e attualmente svolge il tirocinio pastorale presso la Parrocchia di San Pietro in Châtillon. Nel messaggio con il quale annuncia la sua Ordinazione, don Alessandro scrive: «Siete tutti invitati a partecipare a questo momento così importante per la mia vita. Vi chiedo per favore di ricordarmi nelle vostre preghiere perché il mio "sì" sia totale».

Lo stesso giorno ricorre anche la Solennità di San Grato, Patrono della Città e della Diocesi di Aosta. Quest'anno, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, non avrà luogo la tradizionale processione nelle vie del centro Città con le relique... siamo ancor più invitati a ricorrere all'intercesione del nostro Santo Patrono affinché s'affretti la liberazione dai pericoli di questo male che ci affligge!

Anche la consueta Route per i giovani della sera precedente non avrà luogo: al suo posto sarà celebrata l'Eucaristia per i giovani, direttamente all'Eremo di San Grato domenica 6 settembre 2020 alle ore 17.30.

Quanti parteciparanno alle celebrazioni sono tenuti al rispetto delle vigenti norme per il contrasto all'emergenza sanitaria: indossare la mascherina (disposta in modo da coprire sia la bocca sia il naso), mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione di nuclei famigliari o di stabile frequentazione). Coloro che manifestino malessere e/o febbre dai 37,5°C si astengano dalla partecipazione.