Aosta: Conto alla rovescia per la Festa del Quartiere Dora

"Nel rispetto delle norme anticontagio, vogliamo comunque rendere indimenticabile una giornata festosa, serena e soprattutto comunitaria". Così Luca Girasole, assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, conferma che tornerà domenica 6 settembre la Festa del Quartiere Dora.

Come per il Quartiere Cogne, si tratta di un importante momento di aggregazione e di socializzazione in un altro dei quartieri storici di Aosta. Ideata e organizzata per anni dai volontari del Team Dora Onlus, dall'anno scorso il testimone è passato al Comune di Aosta in collaborazione con l’Ati Esprit à l’Envers, La Sorgente e Leone Rosso, che gestisce il bando di co-progettazione nell’ambito dei servizi agli anziani. La festa era in programma per domani sabato 29 agosto ma è stata posticipata a causa del maltempo. Anche quest'anno sarà realizzata in piazza Battaglione Cervino con l'allestimento di uno spazio 'street food' di alto livello e a chilometro zero.