La Thuile proroga apertura impianti risalita biker, pedoni e amici a quattro zampe

Le seggiovie aperte tutti i giorni dalle 9,15 alle 17 attrezzate anche per il trasporto delle mountain bike, permettono ai biker di arrivare velocemente in quota, fino a 2.200 metri, e accedere alla Natural Trail Area e agli itinerari a loro dedicati. E' la novità di fine estate proposta da La Thuile.

Il bike park offre 220 km di sentieri naturali e vie di montagna, ottenuti ricercando antichi camminamenti, -nel totale rispetto dell’ambiente-, con un’ampia varietà di terreni, tra rocce, radici e soffice sottobosco, per tutti i livelli di preparazione.

La natura generosa e gli scenari sempre diversi che si aprono ad ogni curva, potenziano l’esperienza sportiva di ogni biker che potrà salire e scendere innumerevoli volte, certo di portare a casa un’intensa dose di adrenalina e un sorriso che durerà molti giorni. Salire in alto con le seggiovie significa anche scoprire bellissimi itinerari di trekking.

Tra i più suggestivi, quello che raggiunge il Mont Valaisan, bellissimo punto panoramico dal quale ammirare i 4.000 delle Alpi italiane e lo spettacolo di quelle francesi, o i percorsi che portano a destra nella zona del Piccolo San Bernardo con l’area archeologica e il lago di Verney e a sinistra verso le Cascate del Rutor e i laghi di Bellacomba. Ma in quota si può godere anche di tanto relax semplicemente distesi in un prato a contemplare il panorama, oppure rigenerarsi con un tuffo nella piscina all’aperto situata a 2.080 metri o gratificare il palato assaporando ottimi piatti regionali, taglieri valdostani o deliziosi panini nelle numerose baite.

E per chi viaggia con un amico a quattro zampe, niente paura, potrà salire in quota anche lui trasportato in speciali gabbie posizionate sulla seggiovia accanto a proprio padrone.