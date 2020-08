Montagne, deuxième édition MontLivres consacrée éco-durabilité

Le thème de la deuxième édition de MontLivres, la montagne éco-durable, invite à une approche respectueuse et écologique de notre manière de vivre l'environnement montagnard.

Du sport à la santé, du tourisme à l'architecture, sont au programme des rencontres avec de nombreux invités à la Collégiale de Saint-Ours à Aoste. Le programme propose jeudi à 18h30 la présentation de 'Come una pietra qui tombe' (Mimesis éditions) de Pierluigi Vuillermin, présenté et animé par Davide Mancini. A 21h, l'alpiniste et skieur extrême Edmond Joyeusaz parlera de sa descente de l'Everest à skis; modère le journaliste Luca Casali. Le vendredi 28 à 18h30 sera présenté le livre 'Excelsior. Monarchiche vette e anarchici cuori' (éditeur Ali & No) de Marco Jaccond, enseignant, auteur et artiste, qui sera présenté par Nicola Siddi, architecte, urbaniste et philosophe.

À 21 h, c'est le tour de 'Fronte di scavo' (Einaudi), un roman délicat sur l'entreprise du tunnel du Mont Blanc: Giuseppe Giobellina de la société italienne du tunnel du Mont-Blanc et le journaliste Piercarlo Lunardi s'entretiendront avec l'auteur Sara Loffredi.

Le samedi 29 sera entièrement consacré à quatre volumes des éditions Pedrini, avec quatre histoires différentes entre la Vallée d'Aoste et le Canavese. MontLivres ferme dimanche avec un hommage à un ami de la Vallée d'Aoste récemment décédé: Francesco Corni, designer de Modène, Piémontais d'adoption, qui a illustré la Vallée d'Aoste. Le rendez-vous est à 21h: l'architecte et historien Bruno Orlandoni et Elisabetta Corni, rédactrice et fille du créateur, prendront la parole.