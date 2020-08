Le elezioni fanno perdere la memoria ai politichi che se sono dove sono lo devono anche a chi è andato avanti. Oggi è stato celebrato il funerale di Domenico Macheda, consigliere regionale nella IV e V legislatura dal !967 al 1973. Nessuno della Presidenza del Consiglio era presente. L?attenzione è per chi vota; non per chi ha dato. Nemmeno un telegramma di condoglianze.