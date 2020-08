Savt Fp, 'basta discriminazioni verso agenti forestali valdostani'

"I dipendenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta continuano a patire gravi discriminazioni e noi lo denunciamo da tempo: adesso basta". Lo dicono i vertici del sindacato Savt Funzione pubblica-Fp che in una nota ricordano che "lo stato di agitazione dichiarato a suo tempo è stato solamente sospeso, in attesa che le istituzioni potessero esercitare il loro ruolo e rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono ad oggi la soluzione dei problemi rappresentati".

Per il Savt Fp "le richieste sono elementari e pretendono semplicemente un trattamento giuridico complessivo almeno pari a quello dei colleghi dello Stato, ormai confluiti nelle altre forze di polizia. Con determinazione abbiamo difeso le nostre prerogative statutarie pretendendo che in Valle d'Aosta il Corpo forestale continuasse ad operare e adesso con altrettanta forza pretenderemo da parte del nuovo Consiglio Valle che gli impegni assunti precedentemente vengano rispettati in tempi celeri e sicuramente non consentiremo che il fascicolo venga sacrificato sull'altare di possibili equilibrismi politici futuri".

Concretezza e determinazione "saranno le uniche condizioni accettate - prosegue la nota - pretenderemo che lo stanziamento di 1.800.000 euro utile alla perequazione contributiva degli anni pregressi (valido anche per i Vigili del fuoco) ricompaia immediatamente nel prossimo bilancio e che si attivino tutti i canali istituzionali affinché i forestali valdostani, che nella nostra regione hanno mansioni e competenze che vanno anche oltre quelle degli omologhi nazionali, abbiano lo stesso trattamento previdenziale di questi ultimi".

Il sindacato chiede che si garantisca "una dotazione organica commisurata alle mansioni esercitate e non certamente quella programmata che mette a rischio chiusura nel prossimo triennio parecchie stazioni con tutte le ripercussioni del caso". E come già ripetuto "i gradi che distinguono gli agenti devono avere i dovuti riconoscimenti economici e non certamente continuare ad essere un contenitore vuoto alla stregua di un diploma, considerato che sul campo comportano responsabilità diverse e di rilievo. Sicuramente quello che pretenderemo dovrà essere raggiunto mediante l'esercizio delle competenze statutarie riconosciute ad una Regione autonoma e non certo affidando le stesse ad altri".

Il Savt Fp afferma che "se si ritiene che le attività svolte dal Corpo forestale della Valle d'Aosta possano essere importanti per i cittadini e portare blasone all'amministrazione pubblica che le rende, bisogna investire in termini economici nel settore specifico. Ogni altro ragionamento si riduce ad essere una chiacchiera e verrà rispedito al mittente e condivide "con il Conapo ed i Vigili del fuoco, per i quali abbiamo preteso le stesse risposte, che ci sentiamo abbandonati, ma non dalle istituzioni bensì da chi le ha rappresentate. Ma questo non ci impedirà di pretendere risposte da coloro che siederanno in Consiglio Valle a partire dal prossimo autunno".