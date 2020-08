Dalle aziende oltre mille progetti per incentivi assunzione personale

Luigi Bertschy, assessore regionale agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti comunica è soddisfatto per la risposta delle aziende alla creazione di incentivi per favorire le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, come previsto dalla legge regionale 8/2020.

Infatti sono oltre 1100 gli assunti nelle 460 aziende che hanno richiesto il sostegno facendo così esaurire il fondo con una dotazione di 3,8 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo.

"Si tratta - ha commentato l'assessore Bertschy - di un supporto tangibile alle aziende valdostane che sono riuscite a reagire alle difficoltà della crisi sanitaria e dall’altro un’opportunità occupazionale alle persone che, in questa fase difficile, erano in cerca di un’occupazione".

Infatti, i dati delle assunzioni e delle aziende che ne hanno usufruito sono incoraggiati per l'economia valdostana e l'occupazione; a tal proposito l'assessore ricorda che l'iniziativa "rientra in una strategia di ripresa più ampia che il Consiglio regionale ha voluto portare avanti per supportare il tessuto produttivo valdostano".

A settembre è prevista la pubblicazione di un bando di incentivi per le PMI che si impegnano a mantenere il livello occupazionale nei prossimi mesi.