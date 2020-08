Promozione del Forte di Bard a Milano Malpensa e Torino Caselle

Il brand del Forte di Bard è presente nei due principali aeroporti del Nord Ovest con due nuove iniziative di comunicazione. Nell’ambito del protocollo di intesa tra Forte di Bard e Sea spa, la società di gestione degli aeroporti milanesi, è stato riallestito nei giorni scorsi lo spazio espositivo denominato 'The Cube', nel Terminal 1 dell'Aeroporto di Milano Malpensa (presso arrivi A).

Lo spazio presenta una selezione di immagini del progetto PhotoAnsa 2019, visitabile al Forte sino al prossimo ottobre.

E sino al 31 ottobre, un totem bifacciale istituzionale del Forte di Bard si trova anche all’interno dell’area arrivi dell’aeroporto di Torino Caselle.

La campagna promozionale, accompagnata dal claim 'Forte di Bard, molto più di una fortezza /much more than a fortress', punta a valorizzare la variegata offerta culturale e di servizi puntando anche sul concetto di prossimità: Forte di Bard, ad un’ora da te / an hour away from you.

Contraddistinta dalle suggestive immagini del fotografo Davide Camisasca, la campagna proseguirà con gli stessi contenuti nell’autunno-inverno con particolare riguardo alle principali località turistiche della Valle d’Aosta.