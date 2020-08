Morto il consigliere regionale Domenico Macheda

Si sono svolti oggi ad Aosta, i funerali di Domenico Macheda, figura storica della sinistra valdostana, una vita caratterizzata da un serio impegno politico e sociale, trascorso nel sindacato e con una militanza attiva nel Partito Comunista Italiano, fu consigliere comunale di Aosta poi consigliere regionale.

Domenico Macheda

Spese i suoi anni migliori per difendere gli ideali di giustizia, solidarietà ed autonomia che caratterizzavano il P.C.I Valdostano di quei tempi. Tempi burrascosi per l'autonomia e per la VdA, che videro nascere la famosa giunta regionale del Leone composta dall'Union Valdotaine e dal Partito Comunista. Fece parte di quella generazione di politici tra i quali ci piace ricordare tra gli altri personaggi come Savioz, Manganoni, Stratta, Dolchi che segnarono la vita amministrativa di quegli anni.

Oggi durante le esequie, svoltesi in forma civile nel cimitero di Aosta, è stato ricordato con parole toccanti dai nipoti, che ne hanno tracciato la figura di nonno, di papà e di marito. Tra i partecipanti al rito abbiamo notato la presenza di molti vecchi militanti comunisti e del sindacato che ne hanno voluto onorare la memoria con la loro presenza, pochi i politici presenti tra i quali però abbiamo notato l'ex consigliera regionale Carmela Fontana, il consigliere comunale Pietro Verducci ed il consigliere regionale Jean Barocco.

Le nostre condoglianze vanno alla moglie Angelica Calabrò, ai figli Carmela e Francesco ed agli affezionati nipoti Tania, Lisa e Andrea ed i pronipoti Giulia e Laura.

Il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, e la presidente del Consiglio comunale, Sara Favre, a nome dell’Amministrazione comunale e a titolo personale hanno espresso cordoglio per la scomparsa dell’ex consigliere.