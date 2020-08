La Salle non vuole antenne 5G sul proprio territorio

No unanime del consiglio comunale di La Salle all'estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 5G, "fino quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia, si legge nella delibera dell'Assemblea. Su proposta del sindaco, Loris Salice, il Consiglio ha deciso "di astenersi per il futuro dall'autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale".

Infine l'Assemblea demanda al sindaco "l'adozione di un'ordinanza urgente" in attesa "della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo".

Tuttavia il decreto Semplificazioni, pubblicato il 16 luglio scorso, vieta ai sindaci di "introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia".

In questo senso, spiega il sindaco di La Salle, Loris Salice, "il senso della delibera era di informare il territorio di questa tecnologia, che non è così chiara" e "di dire, qualora ci fossero richieste di posa del 5g, che la questione deve essere analizzata a livello di Consiglio".

Già alla fine dello scorso maggio il consiglio comunale di Gressoney-La-Trinité aveva adottato una moratoria sulla sperimentazione e installazione di antenne 5g.