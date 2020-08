Incentivi alle assunzioni di personale, accolte oltre 1.100 richieste

Sono riaperti i termini per il rifinanziamento regionale degli incentivi a fondo perduto per l’assunzione di persone in cerca di occupazione o inattivi destinati alle piccle e medie imprese valdostane.

L’assessorato regionale delle Politiche del lavoro sottolinea in una nota che le assunzioni incentivate, tra tempo indeterminato e determinato, hanno superato le 1.100 unità per 460 aziende beneficiarie, portando all’esaurimento dello stanziamento previsto di tre milioni e 800mila euro, a valere sul Fondo sociale europeo-Fse.

Questa misura, prevista dalla legge regionale 8/2020 approvata a luglio, "ha dato un supporto tangibile alle aziende valdostane che sono riuscite a reagire alle difficoltà della crisi sanitaria - spiega l'assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertschy - e dall’altro un’opportunità occupazionale alle persone che, in questa fase difficile, erano in cerca di un’occupazione. Il dato è decisamente positivo e incoraggiante per la nostra economia".

Per settembre è prevista la pubblicazione di un bando per le piccole e medie imprese che si impegnano a mantenere il livello occupazionale nei prossimi mesi.