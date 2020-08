Export: presentazione strategia di sostegno pubblico alle imprese nei mercati esteri

l Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Agenzia ICE e SACE SIMEST, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere, hanno organizzato un ciclo di Roadshow virtuali dedicati alla presentazione del Patto per l’Export e all’illustrazione della strategia di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali attraverso risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo per imprimere al sistema produttivo un nuovo slancio. Il Roadshow si svolge in 10 tappe, della durata di 90 minuti, ognuna dedicata a specifici ambiti territoriali.

La prima tappa, in programma lunedì 31 agosto ore 16.00 – 17.30 in videoconferenza, sarà dedicata al Piemonte e alla Valle d’Aosta.

La Regione Valle d’Aosta e la Chambre valdotaine, che interverranno per presentare i servizi regionali e camerali a sostegno dell’export attivati sul territorio, invitano a partecipare tutte le aziende valdostane .

PROGRAMMA

Intervento MAECI – I 6 pilastri del Patto per l’Export

Intervento delle Regioni – I servizi regionali a sostegno dell'export e possibili interazioni con quelli nazionali

Intervento Agenzia ICE – Il Piano Straordinario per il Made in Italy e i nuovi prodotti e servizi di ICE nella cornice del Patto per l'Export

Intervento SACE – Le nuove prospettive dei servizi assicurativi dell'export

Intervento SIMEST – I nuovi finanziamenti per le PMI a valere sul Fondo 394/81

Intervento Unioncamere regionale / Chambre valdotaine – I servizi camerali a sostegno dell'export e possibili interazioni con quelli nazionali

Q&A

Le imprese interessate a partecipare alla videoconferenza possono registrarsi gratuitamente al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEKIXN-E5L9o_PoDkZjZ0XSwktuUmV_RvPh2DbutAR_lyuvg/viewform