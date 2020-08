Al via affidamento servizio infermieristico per utenti centri assistenziali

Sono state avviate oggi mercoledì 26 agosto le procedure per l'affidamento del servizio infermieristico destinato agli utenti dei Centri educativi assistenziali-Cea. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità, ricordando che i Centri si trovano ad Aosta, Chatillon, Gressan e Hone, e fanno capo alla Struttura Servizi alla persona e alla famiglia del Dipartimento politiche sociali.

"In ragione del particolare stato di fragilità delle persone con disabilità - è spiegato in una nota - l'assistenza infermieristica si rende necessaria per assicurare, agli utenti che debbono assumere farmaci nel corso della loro permanenza nel centro, la somministrazione della terapia. Il servizio sarà assicurato in tutti i Cea regionali, o in altro luogo se necessario (per esempio nei casi di attività occupazionale), negli orari di somministrazione previsti dalla prescrizione medica. A seguito dell'affidamento del servizio potrà essere ripresa la somministrazione dei pasti nei Centri, in ragione del fatto che per la maggior parte degli utenti la terapia farmacologica deve essere assunta prima/dopo il pasto".