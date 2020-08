Saint-Vincent: Arriva venerdì 'Il + Bello d'Italia' insieme a qualche polemica

E' Saint-Vincent ad ospitare, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, la finale nazionale del concorso 'Il + Bello d'Italia', con trenta i concorrenti a contendersi la fascia.

La manifestazione si svolgerà in piazza Vittorio Veneto rispettando le norme anti Covid-19. La giuria, tutta al femminile, è guidata da Renata Rivella. Il nome del vincitore assoluto sarà annunciato durante la serata finale di domenica 30 agosto, condotta da Barbara Moris. "Saranno tre giornate - spiega il direttore artistico dell'evento, Ilio Masprone - all'insegna della bellezza al maschile. 'Il +Bello d'Italia' è il primo ed unico concorso ufficiale maschile, nato nel 1979 dai fratelli Silvio e Antonio Fasano. I concorrenti si sfideranno tra abiti eleganti e decorosi quanto colorati shorts. Nelle serate ci saranno soprese anche nel campo della moda e della musica".

Il concorso "non è stato organizzato dal comune di Saint-Vincent - precisa il sindaco, Mario Borgio che ricorda che l'autorizzazione per l'uso del suolo pubblico "è stata però concessa all'associazione 'Asd Angeli a 4 zampe' per attività promozionali esclusivamente per il giorno 30 agosto" e non come annunciato dagli organizzatori per i giorni 28 e 29 agosto. Il sindaco informa inoltre d'aver "ricevuto una diffida da altre organizzazioni che si ritengono titolari del copyright della manifestazione di cui non capisco la ratio". "La manifestazione - chiarisce Borgio - verrà effettuata sempre che vengano rispettate nel modo più assoluto le normativa vigenti sia per quanto riguarda le norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione da Covid". E su questo "ci sarà la vigilanza necessaria".