Guido Cossard spiega alla Libreria Brivio perchè il mondo non finirà nel 2027

Il fisico e presidente dell’Associazione di Ricerche e Studi di Archeoastronomia Valdostana, Guido Cossard, presenta la sua ultima fatica saggistica venerdì 28 agosto alle ore 18 alla Libreria Brivio in piazza Chanoux ad Aosta. Si tratta del volume 'Codex 2027. Il cielo degli Aztechi', opera che intende aiutare a capire perchè l'antico popolo che visse in Messico era certo che il mondo sarebbe finito nel 2027.

Nella cultura azteca lo studio dell'astronomia ricopriva un ruolo centrale. Credenze, riti, vita sociale e religiosa dipendevano dall'osservazione del cielo e degli astri e dai calcoli matematici compiuti dai sacerdoti, straordinariamente precisi nonostante l'assenza di strumentazioni avanzate.

I codici redatti dai religiosi europei che nel '500 entrarono in contatto con gli aztechi dopo la scoperta del Nuovo Mondo descrivono con dovizia di particolari il complesso sistema calendariale di questo popolo e la stretta associazione fra la loro mitologia e gli astri del cielo. Questo legame è fondamentale per capire costumi e convenzioni di una civiltà che, come tutte le altre che l'avevano preceduta nell'area mesoamericana, considerava l'universo ciclico e riteneva che ogni era fosse destinata a concludersi fra immani disastri di origine naturale.

Codex 2027 è un viaggio multidisciplinare in questo mondo remoto. Per le sue conoscenze astronomiche e allo studio approfondito dei codici rinascimentali, Guido Cossard è in grado di descrivere tutte le convinzioni di un popolo persuaso che la fine dei tempi potesse avvenire ogni 52 anni, quando i calendari tornavano in sincronia. Come capiterà nel 2027.