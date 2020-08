Sequestati dai Nas circa 500 chili di alimenti mal conservati o scaduti

Nel corso delle numerose ispezioni effettuate in tutta la Valle, al momento sono 3 le strutture turistiche - un hotel e due ristoranti - che hanno evidenziato carenze sotto il profilo sanitario ed amministrativo con conseguente segnalazione alle competenti Autorità Giudiziaria e Amministrativa dei relativi responsabili.

Le violazioni contestate vanno dalla mancanza del manuale di autocontrollo aziendale (HCCP) all’omessa applicazione delle procedure previste per la conservazione dei prodotti (data di scadenza) ed alle sanzioni “Covid-19”, per violazione art. 2 d.l. 33/2020, per un totale di oltre 6.000 euro.

Sul piano penale in totale sono stati sequestrati oltre 500 kg. di generi alimentari, tenuti in cattivo stato di conservazione o scaduti, per un valore stimato di oltre 15.000 €.

Per uno dei locali interessati, considerate le precarie condizioni igieniche, l’A.S.L. della Valle d’Aosta, su segnalazione dei Carabinieri operanti, ha disposto la chiusura dell’attività.