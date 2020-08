Ricoverato al Parini l'onorevole Luigi Bobba ferito in incidente in montagnafa

Già Sottosegretario al ministero del Lavoro, deputato e senatore del centrosinistra cattolico e Presidente nazionale delle Acli, l'onorevole del PD Luigi Bobba, 65 anni, originario di Cigliano (Torino)e appassionato alpinista, è ricoverato all' ospedale Parini di Aosta per i traumi riportati in una caduta lungo il ghiacciaio del Gastelet, a pochi passi dal rifugio Gnifetti a 3647 metri di quota sul Monte Rosa.

"Volevo vedere la ristrutturazione della Capanna Margherita (a 4554 metri in vetta a Punta Gnifetti ndr) completata proprio in questo agosto a 40 anni dall'ultimo intervento - ha spiegato lo stesso Bobba sul suo profilo Fb - E invece lì sul ghiacciaio del Gastelet l'imponderabile o la distrazione mi hanno fatto scivolare sul ripido ghiacciaio ormai pieno di detriti per via dello scioglimento". L'onorevole Bobba era salito insieme ad alcuni amici; "manco fossi un principiante e non uno che è salito da quando avevo 20 anni su tutte le nostre belle montagne - prosegue - Bianco, Rosa, Cervino, Gran Paradiso e tante altre - sono scivolato per più di 50 metri in un tratto esposto ma non particolarmente difficile. Devo dire grazie al mio Angelo Custode, o alla Madonnina dei ghiacciai situata al Rifugio, che hanno guardato dalla parte giusta evitandomi guai peggiori".

Ma soprattutto "grazie alle guide, prontamente scese dal rifugio, che hanno chiamato subito l'elicottero e agli operatori del Soccorso Alpino che in poco tempo mi hanno trasferito in sicurezza al reparto di Medicina di urgenza dell'ospedale di Aosta , dove oggi mi trovo, e dove sono stato curato con professionalità e umanità".

"Sicuramente continuerò a salire le nostre meravigliose montagne - conclude Bobba - ma l'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, mi ha insegnato a raddoppiare la prudenza e l'attenzione alla sicurezza".