Ospedale Parini Covid free e scendono a 12 i casi positivi in Valle

L'ospedale Parini di Aosta è da oggi Covid-free ovvero non ha più alcun paziente positivo al coronavirus. Stamane infatti è stata confermata, con l'esito del secondo tampone consecutivo, la negatività di un ricoverato ottantunenne che era malato di Covid-19 dalla metà dell'aprile scorso.

L'anziano in una prima fase della malattia era anche stato trasferito in Rianimazione; affetto da altri problemi di salute, sarà ora trasferito in un'altra struttura. In base al bollettino del ministero della Sanità aggiornato al 25 agosto, sono 12 in Valle d'Aosta i casi di Covid-19, tutti in isolamento domiciliare.