TACCUINO ELETTORALE ELEZIONE SINDACO, VICESINDACO E RINNOVO CONSIGLIO COMUNALE AOSTA

LA COALIZIONE 'AOSTA 2020' Uv (LISTA N. 7), Alliance (LISTA N. 1) Progetto civico progressista (LISTA N. 2), che candida Gianni Nuti sindaco e Josette Borre vicesindaca, sarà presente ad Aosta con dei gazebo per incontrare i cittadini.

Di seguito il calendario:

25 agosto GAZEBO 15-20 PLACE DES FRANCHISES

25 agosto GAZEBO 15-20 PLACE DES FRANCHISES

1 settembre GAZEBO 15-20 ARCO DI AUGUSTO

5 settembre GAZEBO 15-20 PORTA PRETORIA

12 settembre GAZEBO 9-13 PORTA PRETORIA; GAZEBO 15-20 VIA AUBERT

15 settembre GAZEBO 15-20 ARCO DI AUGUSTO

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

LISTA POTERE AL POPOLO

La lista POTERE AL POPOLO presenta Bruno Trentin e Francesco Rappazzo, candidati a Sindaco e Vice-Sindaco, nonché dei Consiglieri Comunali, della lista di Potere al Popolo per le comunali di Aosta. L'iniziativa si svolgerà mercoledì 26 c.m. presso i giardinetti tra via volontari del sangue e via Sinaia alle h 18:00 (presso il vecchio "Progetto Giovani")