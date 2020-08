Alla Galleria Inarttendu di Aosta 'mettiamoci una toppa' al'arte contemporanea

Sarà inaugurata venerdì 28 agosto alle ore 18, alla Galleria d'arte Inarttendu in via Martinet 6 ad Aosta la mostra 'Mettiamoci una toppa', opere di Miriam Toppa che vogliono essere una riflessione sui dispositivi dell'arte contemporanea.

Immagini di senzatetto si affiancano a quadri realizzati con fotografie di parti di muri di Barcelona nel periodo successivo al lock down recanti segni di particolare espressività. Successivamente sono state riportate su toppe di stoffa e collocate su carte da parati anni 70 (anni della mia infanzia) con spille da balia (feticcio tipico del punk). L’accostamento rimanda al ruolo dell'arte che "mette una toppa" ossia chiude una falla coprendola con un frammento di rappresentazione, ma serve ormai solo a nascondere il problema che rimane nella sua drammaticità.

Il contenuto della toppa inoltre è presentato come una originale invenzione, ma non è che una rielaborazione retorica della creatività spontanea e popolare: originarie opere di street artists sono state progressivamente coperte da successivi interventi di chi ha voluto colmare l’horror vacui della strada lasciano testimonianza del proprio passaggio. La nuova, inconsapevole opera corale così creata viene assorbita dall’arte più aulica che se ne appropria per metterla sul mercato. In vetrina inoltre ci sarà una grande banana (parodia dell’opera di Cattelan) per riflettere sulla questione economica dell'arte contemporanea.

La Galleria Inarttendu è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 18,30.