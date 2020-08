Il tecnico funiviario valdostano Nini Grange muore in un incidente di lavoro in Savoia

Viveva da anni a Passy, in Alta Savoia ma era originario di Pré-Saint-Didiér nella Valdigne dov'era nato e dov'era molto conosciuto e stimato Dionigi 'Nini' Grange, il 62 valdostano manutentore di funivie morto ieri lunedì 24 agosto a Les Houches, mentre controllava la telecabina Bellevue-Les Houches nella Valle di Chamonix.

Un incidente di lavoro scaturito da un banale controllo per il rumore anomalo che proveniva da un elemento della telecabina: verso le 12,30 Nini, dipendente da alcuni anni della Compagnie du Mont-Blanc, stava verificando la tenuta di un carrello insieme a un collega; nel viaggio di rientro è salito sul tetto della cabina approfittando della ridotta velocità, ma giunto nei pressi di un pilone per motivi ancora da accertare è scivolato precipitando per circa 35 metri. Un volo fatale: il collega che era con lui non si è accorto dell'incidente e solo al terzo viaggio di manutenzione dell'impianto ha visto il corpo a terra di Grange.

Inutili i soccorsi: i medici intervenuti con un elicottero della Gendarmeria di Chamonix hanno potuto solamente constatare la morte del valdostano, che al momento dell'incidente indossava correttamente le protezioni di cantiere ed era ben equipaggiato. Sull'accaduto la Gendarmeria di Chamonix ha aperto un'inchiesta, al termine della quale sarà concesso il nulla osta alle esequie.