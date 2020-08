Escursionista italiano cade da sentiero e muore

Ancora un escursionista vittima di un incidente fatale in montagna. Le guide del Soccorso Alpino Valdostano-Sav e della Guardia di finanza di Breuil-Cervinia sono intervenute nella tarda mattinata di oggi, martedì 25 agosto, per il recupero del corpo di Marco Colombo, 68 anni, di Milano, morto dopo essere scivolato per una quarantina di metri lungo un pendio erboso nella zona del Sentiero Walser al Col Ranzola, sotto Punta Valnera (quota 1800 metri) nella valle di Gressoney. Nella caduta, l'escursionista ha riportato diversi traumi, alcuni dei quali fatali.

Gli accertamenti sulle cause e sulla dinamica dell'accaduto sono stati affidati alle guide del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, coordinati dal comandante Massimiliano Giovannini.