Sarre: Un murale artistico abbellirà il campo sportivo comunale

Entra nel vivo un'iniziativa socio-culturale del Comune di Sarre rivolta agli artisti visivi, anche amatoriali, sia singoli sia in gruppo, con un'età compresa tra i 14 ai 25 anni. Scade infatti il 6 settembre prossimo alle 12 il termine per la presentazione delle opere del concorso per realizzare murali sulle pareti della tribuna dell'area sportiva 'Area6TU' del Comune.

E' stata promossa nell'ambito del progetto 'Gruppi in movimento' (Bando giovani Compagnia di San Paolo) in collaborazione con la Cittadella dei Giovani di Aosta, la Consulta dei giovani di Sarre e il Comune di Sarre.

Il concorso verte sulla progettazione e realizzazione di opere grafiche (murales) realizzate con la tecnica pittorica a pennello o con altre tecniche che ne garantiscano il perdurare nel tempo. L'obiettivo è di abbellire gli spazi comuni, ed in particolare la tribuna nella zona 'Bike' dell'Area6TU utilizzata dall'associazione sportiva dei 'Lupi'.

Un'opera sarà realizzata sul retro della tribuna (lunghezza 2015 cm e altezza 226 cm), l'altra sulla parte frontale e divisa in quattro rettangoli (l 390 cm e h 72 cm), ognuno dei quali dovrà essere a tema sport (basket, beach volley, rugby, corsa). L'ultima riguarda i due lati della tribuna, che dovranno essere a tema ciclismo (l 587 cm e h 120).

Per partecipare è necessario compilare la domanda di partecipazione e produrre un bozzetto grafico secondo le indicazioni del bando pubblicato sul sito di Voci di Cittadella.