Aosta: Proseguono al quartiere Cogne i 'corsi di sicurezza' per gli anziani

Come al primo appuntamento di martedì 18 agosto con i funzionari della questura di Aosta, pubblico, soprattutto composto da anziani, attento e partecipe al secondo incontro del ciclo "In città sicuri ad ogni età”, organizzato per la popolazione aostana dal Comune del capoluogo e dalle Forze dell'ordine al baretto di via Vuillerminaz 3 nel Quartiere Cogne. L'iniziativa rientra nell’ambito della coprogettazione anziani 'CoVivre Prevenzione e Salute'. Gli incontri si svolgono dalle 17,30 alle 18,30 (orari diurni ma meno caldi della giornata) e sono rivolti principalmente alla popolazione anziana.

Martedì 25 agosto sottufficiali dei carabinieri della Compagnia di Aosta hanno illustrato norme in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi da Covid-19. m

Martedì 1 settembre, ultimo appuntamento, la Guardia di finanza tratterà il tema 'Rischi online e gioco d’azzardo'.