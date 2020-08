ELEZIONI: Donnas; La lista Donnas Domani per il rilancio socio economico

Riqualificare il centro storico, il borgo, sostenere e rilanciare il commercio e le imprese locali, attraverso il turismo, sostenere la famiglia, i giovani, creare servizi più funzionali e attuali per bambini e ragazzi, aiutare e coinvolgere le persone anziane, promuovere l'attività sportiva, investire in istruzione quale strumento di crescita, promuovere le nostre tradizioni come collante sociale, creare più occasioni di incontro e collaborazione tra i cittadini, ampliare la sicurezza del cittadino, del territorio e sostenere le associazioni, vera linfa vitale del paese. E' l'ambizioso progetto della lista Donnas Domani, con Anna Jacquemet, di 65 anni, già dipendente regionale, e Fabio Marra, consigliere uscente di 47 anni.

"Abbiamo deciso di candidarci - si legge nella presentazione della lista - per assolvere unicamente ad un dovere civico, il cui unico obiettivo è un buon lavoro fatto per il bene comune. Per questo motivo, con umiltà ma anche con determinazione abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre esperienze e le nostre diverse sensibilità al fine di adempiere ai nostri compiti in maniera competente ed efficace, con la consapevolezza che amministrare vuoi dire assumersi le dovute responsabilità nell'interesse di tutti".

Sempre nella presentazione si legge: "Vogliamo esserci soprattutto come squadra, con le diverse competenze, sensibilità e idee; un gruppo di giovani e di "diversamente" giovani che ha come unico obiettivo lavorare bene, insieme, per migliorare concretamente il nostro paese".

Fabio Marra, candidato vice sindaco, e AnnaJacquemet candidata sindaca