Apre a Morgex il Parco della Lettura; tante iniziative per studenti e famiglie

I lavori sono durati meno di un anno, compresa l'interruzione a causa del Covid-19 e sarà inaugurato sabato 12 settembre, alle 10, il Parco della Lettura di Morgex.

Si trova nell'area tra la stazione ferroviaria e la Dora, che è dstata oggetto di recupero. "Si tratta di un parco speciale - è spiegato in una nota - nel quale le persone troveranno non solo angoli tranquilli per immergersi nella lettura in un contesto naturalistico gradevolissimo, ma anche quattro innovative postazioni di gioco, che consentono di imparare parole nuove e avvicinarsi con curiosità al mondo dei libri: una casetta sull'albero e un grande vagone ferroviario per viaggiare con la fantasia; una piazza sospesa sull'acqua da cui godere di una vista eccezionale sul Monte Bianco; una piccola arena in cui condividere storie, musiche e spettacoli".

Per le scolaresche saranno a disposizione anche un "labirintario", un grande gioco dell'oca e cinque "ruote delle parole". Obiettivo del Parco è "creare uno spazio il più possibile inclusivo e accogliente per tutti, per tradurre in un diritto concreto la piena partecipazione dei bambini con disabilità, al pari degli altri, ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero".

Una conca erbosa infine è riservata ai giovani lettori e alle loro famiglie con periodici momenti di lettura ad alta voce dedicati ai più piccoli. Il Parco della Lettura di Morgex è stato realizzato nell'ambito del Progetto Famille à la montagne entre nature et culture, cofinanziato dal progetto Interreg V-A Italia-Francia 2014/2020. Il Comune di Morgex è il partner capofila, affiancato dalla Fondazione Natalino Sapegno Onlus in qualità di soggetto attuatore, con la partecipazione della Struttura Biodiversità e aree naturali protette della Regione del comune francese di Le Grand-Bornand.