Scooterista aostano muore in incidente stradale nel cuneese

Giovanni Papa, aostano di 62 anni, è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale in Piemonte. Lo scooter sul quale viaggiava, secondo una prima ricostruzione, poco dopo l'abitato di Vernante, provincia di Cuneo, si è scontrato con un'autovettura in manovra.

Vani i soccorsi prestati da eliambulanza del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri, i medici hanno solo potuto constatare la morte dell'aostano a causa dei gravi traumi riportati. La salma di Papa è stata quindi composta all'obitorio del cimitero di Cuneo, in attesa del nulla osta della procura per il trasferimento in Valle d'Aosta.