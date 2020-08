Girardini 'agli aostani chiediamo di scegliere il meglio non il meno peggio

“Lascia costernati la dichiarazione del candidato Sindaco della Lega Valle d’Aosta in merito al ritenersi tutto sommato il candidato Sindaco ”meno peggio” e in ragione di ciò richiedere la fiducia dei cittadini.

Anni e anni di amministrazione non all’altezza di questa città hanno portato ad abbassare l’asticella, ad una mentalità di basso cabotaggio, di navigazione a vista.

Non è assolutamente quanto noi proponiamo .

Noi vogliamo essere scelti in quanto in grado di fare tutto il nostro possibile per essere il meglio per la nostra Città, spendere le nostre energie migliori e tutto il nostro tempo per trasformarla in un gioiello come merita, punta di diamante e perla della Regione nel mondo insieme con le sue bellezze ambientali e culturali.

Basta accontentarsi e rassegnarsi ad una politica lontana dai valori, dall’etica e dal savoir faire di eccellenza !

Diciamo basta a una politica troppo spesso e da troppe parti intesa come attività ancillare agli interessi personali e professionali: invertiamo la rotta e lavoriamo insieme con entusiasmo energia e positività!”.

Giovanni Girardini Presidente

