Aosta: La Festa del Quartiere Cogne ha ricacciato le ansie da coronavirus

Pur con i numeri necessariamente contenuti a causa delle norme anti Covid, ha bissato il successo della prima edizione la seconda Festa del Quartiere Cogne, realizzata sabato 22 agosto dell'Amministrazione comunale di Aosta con le associazioni territoriali cittadine nell'ambito del programa di coprogettazione CoVivre. La festa è iniziata bel pomeriggio con gonfiabili ed animazione per i più piccoli per proseguire con la musica dal vivo e la cena serale alla quale hanno partecipato decine di residenti.

Tante famiglie, alcune provenienti anche da zone diverse della città, per tutta la giornata hanno giocato, riso, ballato e praticato sport e poi, dopo un'allegra e abbondante cena hanno assistito alla proiezione del film 'Odio l'Estate' con Aldo, Giovanni e Giacomo.

"Anche quest'anno gli abitanti del quartiere Cogne hanno accolto la festa di quartiere con entusiasmo e partecipazione - commenta l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Luca Girasole - anche perchè se nel 2019 l'evento era nato come momento aggregativo in risposta agli episodi di vandalismo e microcriminalità che avevano interessato e che da allora si sono alquanto ridimensionati, ora il messaggio era diverso: ritrovarsi, tornare a socializzare dopo i mesi del lockdown provare, nella consapevolezza che il coronoavirus non è ancora stato sconfitto ma che forse il peggio è passato, a vivere insieme quache ora di spensieratezza. Mi sembra che il messaggio sia stato apprezzato; i nostri concittadini vogliono essere coinvolti negli eventi, farne parte attiva. Il successo di questa festa dimostra che quando si vuole si può trovare un perfetto accordo tra istituzioni e comunità ed è su questo percorso che la futura Amministrazione aostana dovrà insistere".