'Marche Avec les Loups' trionfa al 23esimo Gran Paradiso Film Festival

Il docufilm 'Marche Avec les Loups', di Jean-Michel Bertrand, si è aggiudicato il 23esimo Trofeo Stambecco d’Oro awarded by Fondazione CRT, del valore di 3.000 euro ed il Trofeo Stambecco d’Oro Junior, entrambi assegnati dalla giuria del pubblico.

Il regista francese, presente in sala a Cogne per ritirare i premi, ha commentato ”E’ un film che è stato girato in due anni nelle Alpi francesi con lupi selvatici filmati nel loro ambiente naturale. E’ un film che ci fa anche riflettere sul posto che lasciamo alla natura, sulla territorialità degli animali e degli uomini e sulle intromissioni l’uno nel territorio dell’altro. E’ una problematica ampia ma essenziale”.

Si chiude così - con il tutto esaurito ad ogni evento in programma e 869 giurati iscritti - un’edizione nuova e sorprendente nei suoi esiti, una scommessa vinta da Fondation Grand Paradis nel complesso contesto della pandemia.

“Questa formula innovativa, in parte imposta dall’emergenza sanitaria, ha stimolato la nostra creatività – ha dichiarato Luisa Vuillermoz, Direttore artistico del Festival - e ci ha portato ad individuare nuove forme narrative sperimentando soluzioni che potranno avere carattere di continuità nelle edizioni future. Abbiamo portato in tutto il territorio del Gran Paradiso e, attraverso il web in tutto il mondo, la Natura che il Festival celebra.”

Ha poi aggiunto: “Per rappresentare la 23ma edizione abbiamo scelto l’immagine di un occhio di stambecco composto a mosaico da molte immagini di natura. Questa immagine ha un forte valore metaforico, rappresenta l’impegno collettivo sia contro la pandemia sia a favore della sostenibilità, sfida che non può essere vinta individualmente ma solo in modo corale.”

La cerimonia di premiazione è stata arricchita dalla video intervista al personaggio simbolo di questa edizione, Enrico Giovannini, Portavoce e co-fondatore di ASviS - l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile – che ha condiviso con il pubblico le proprie riflessioni sul tema del Festival “Nuovi sentieri nell’era post Covid 19 – la sfida della sostenibilità”.

Commentando l’impegno dell’Alleanza per gli obiettivi fissati dai capi di stato nell’Agenda 2030 - strumento che definisce gli impegni per lo sviluppo sostenibile da realizzarsi entro il 2030 – il Professor Giovannini ha dichiarato: “Non stiamo rispettando il principio di giustizia tra generazioni e il rischio anche della gestione di questa crisi è che andrà a favore di chi è già in posizione di potere piuttosto che, come ci dice anche l’Europa, preparare la strada per una nuova generazione europea. La nostra proposta è di cambiare la Costituzione e di introdurre in Costituzione il Principio di Giustizia tra le generazioni, un principio che non c’è perché quando la Costituzione è stata scritta nel secondo dopoguerra si immaginava che la crescita economica sarebbe stata infinita, senza limiti e che quindi le generazioni giovani sarebbero state per definizione meglio di quelle anziane”.

Oltre ai premi assegnati dal pubblico, la giuria tecnica ha attribuito il Premio Regione Autonoma Valle d’Aosta, del valore di 1000 euro, a “The elephant queen” di Mark Deeble e Victoria Stone e il Premio Parco Nazionale Gran Paradiso, del valore di 500 euro, al cortometraggio “Plastic River” di Manuel Camia.

Tutti i premi, le motivazioni e il video integrale dell’evento sono disponibili sul sito www.gpff.it.

Il Gran Paradiso Film Festival è un progetto di Fondation Grand Paradis, realizzato nell'ambito del Progetto PACTA Promouvoir l'Action Culturelle en Territoire Alpin (Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020) e del Progetto SONO - Svelare Occasioni Nutrire Opportunità (Interrreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020), in collaborazione con Assessorato all'Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della Regione autonoma Valle d'Aosta, con il contributo di Assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Cinema e audiovisivo e Parco Nazionale Gran Paradiso; con il sostegno di Comune di Cogne, Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, Club Alpino Italiano, Convenzione delle Alpi e Federparchi; con il patrocinio di Comune di Aymavilles, Comune di Introd, Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Comune di Rhêmes-Saint-Georges, Comune di Valsavarenche, Comune di Villeneuve e Ente Progetto Natura; sponsor tecnico Montura.