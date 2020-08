I consigli del Soccorso alpino valdostano per una maggiore sicurezza in montagna

Troppi incidenti in montagna confermano una volta di più la validità del principio fondamentale delle Guide alpine, degli alpinisti e più in generale dei montanari: la sicurezza in quota è l'aspetto più importante di cui tener conto in un'escursione, anche e soprattutto perchè in ambiente montano è impossibile eliminare tutti i pericoli.

Paolo Comune, Guida alpina e direttore del Soccorso Alpino Valdostano, ha diffuso un elenco di 'buone pratiche' da seguire prima, durante l’escursione e in caso di incidente.

PRIMA DI PARTIRE:

Consulta le previsioni meteorologiche a scala locale per pianificare l’itinerario in base alle tue condizioni psicofisiche ed alle tue capacità tecniche; informarti sulle condizioni dell’itinerario e scegli l’itinerario più adatto alle tue reali possibilità; adatta il percorso alla stagione (ore di luce) e tieni presente che anche durante la stagione estiva le zone site in alta quota potrebbero essere interessate dalla presenza della neve, rendendone difficile l’attraversamento.

Procurati la carta dei sentieri e accertati di saperla leggere.

Porta attrezzatura adatta al percorso, un kit di pronto soccorso ed eventualmente un GPS; prevedi bevande e viveri, evita il superfluo; prediligi un abbigliamento “a strati” per poter aumentare o ridurre la temperatura del corpo a seconda delle circostanze.

Parti possibilmente al mattino presto e non partire da solo; informa sempre qualcuno (famigliari, amici) del tuo itinerario.

Non dimenticare un telefono cellulare con batterie cariche.

DURANTE L’ESCURSIONE:

Considera l’evoluzione del meteo.

Valuta con obiettività le tue condizioni fisiche e quelle dei tuoi compagni; la velocità di salita o di discesa è quella della persona più debole del gruppo.

Controlla frequentemente la tua posizione e i tempi di percorrenza in funzione della meteo, delle condizioni dell’itinerario, della fatica e dell’equipaggiamento e dei materiali che hai con te.

Fai delle pause.

Valuta possibili alternative all’itinerario e le condizioni per un rientro in sicurezza.

Lascia una traccia del tuo passaggio sui libri dei rifugi e dei bivacchi.

Mantieni sempre un atteggiamento di rispetto nei confronti della montagna e degli altri frequentatori.

Non accendere fuochi all’interno o nelle vicinanze dei boschi.Non lasciare traccia del tuo passaggio; non abbandonare dei rifiuti.

Rispetta la flora e la fauna selvatica.

Se porti con te un un cane tienilo al guinzaglio nei passaggi potenzialmente pericolosi

IN CASO DI EMERGENZA:

Nonostante tutte le precauzioni, un incidente può comunque capitare. Nel caso mettiti in sicurezza e al riparo e chiama i soccorsi al numero 112. Per la richiesta di soccorso in montagna preparati a rispondere a qualche domanda:

Di cosa si tratta? (caduta, malore)

Dove? (coordinate, altitudine, nome locale)

Numero delle persone coinvolte?

Condizioni meteorologiche (altezza delle nuvole, visibilità, vento, precipitazioni)

Possibilità atterraggio elicottero?

Come è possibile ricontattarti (n. di telefono)?

Segui le indicazioni dell’Operatore della Centrale Unica del Soccorso.

IN CASO DI RICHIESTA D’AIUTO AL SOCCORSO ALPINO:

Il numero telefonico di emergenza: è il 112

Se non riesci a chiamare i soccorsi cerca di raggiungere un punto di soccorso e mettiti in sicurezza e al riparo, attiva i segnali ottici e/o acustici

Impara la chiamata di soccorso ottico-acustica: 1 segnale ogni 10 secondi per 1 minuto ad intervalli di 1 minuto

Ricorda i segnali per l’elicottero di soccorso: in piedi con le braccia alzate = vuol dire SI, serve soccorso. Invece in piedi con un braccio alzato e uno abbassato = vuol dire NO, non serve soccorso.