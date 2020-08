Le retour du Mondial Vins Extremes, grandit présence italienne

''Compte tenu de la situation, nous nous attendions à une baisse physiologique. Mais globalement, nous avons tenu le coup''. C'est ainsi que Stefano Celi, président de Cervim, a présenté la 28e édition du Concours international des vins 'Mondial des Vins Extrêmes'. Les vins en lice sont 785 "avec une augmentation des entreprises italiennes et une baisse, d'ailleurs attendue, des étrangers".

Les dégustations, réalisées par une trentaine d'experts, auront lieu du 27 au 29 août à Sarre. Pour la première fois, des vins des Marches, mais aussi de Chine et des États-Unis seront en compétition. Les vins produits dans des vignobles cultivés à plus de 500 mètres d'altitude, ou avec plus de 30% d'inclinaison sont admis au concours. "C'est le seul concours réservé à la viticulture héroïque - a ajouté Celi - et nous avons décidé de nous concentrer sur la promotion avec la présence des lauréats au salon Milan Wine Week en octobre".

La collaboration avec l'Association italienne des sommeliers a également été confirmée. "Le concours - a conclu Fabrizio Savoye (département régional de l'agriculture) - est une opportunité de redémarrer et est désormais considéré comme un rendez-vous à ne pas manquer pour le secteur vitivinicole. Il y a des vins à fort potentiel qui peuvent se tailler une place importante sur le marché". (ANSA)