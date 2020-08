Nel Castello di Sarre alla scoperta della Valle al chiaro di luna

Si concluderà mercoledì 26 agosto dalle 21 alle 23, al Castello reale di Sarre, il programma delle 'Nuits de Culture 2020'.

Le Nuits de Culture ideate dalla Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta nascono con l’intento di creare speciali occasioni di visita e scoperta del Teatro romano di Aosta e dei castelli valdostani che, avvolti in una suggestiva penombra, potranno raccontare i loro aspetti meno noti e appariscenti. Dopo il calar del sole si entrerà quasi in punta di piedi, ospiti d’eccezione, in luoghi capaci di far viaggiare sul filo della fantasia, sospesi tra sogno e realtà.

Prenotazione obbligatoria a partire dal giovedì precedente l’evento chiamando il 348 3976575 dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì. Per maggiori informazioni visitare il sito web della Regione autonoma Valle d’Aosta www.regione.vda.it.